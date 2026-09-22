Все переигралось: Минфин раскрыл главный приоритет бюджета-2027

Проект государственного бюджета Украины на 2027 год сформирован в расчете на сохранение высоких рисков безопасности. Министерство финансов прямо указывает, что нынешняя ситуация не дает достаточных оснований ожидать скорейшего прекращения активной фазы боевых действий.

Бюджет-2027

Главным бюджетным приоритетом остается сектор безопасности и обороны. На него в проекте госбюджета-2027 предусмотрено 4 трлн. 885 млрд грн. По данным Минфина, эта сумма составляет 43,8% ВВП и на 517,9 млрд грн, или 11,9%, превышает плановые расходы по этому направлению в 2026 году.

Всего расходы государственного бюджета в 2027 году запланированы на уровне 7 трлн 272 млрд грн. Таким образом, на безопасность и оборону придется около двух третей всех расходов государственного бюджета.

В ответе на запрос "Комментариев" Минфин отметил, что при подготовке сметы учитывалась вероятность продолжения активных боевых действий в 2027 году. Именно неопределенность по ситуации с безопасностью, по позиции ведомства, определяет структуру будущих расходов.

В то же время, правительство закладывает финансирование других ключевых сфер. В частности, на социальные мероприятия предусмотрено 540,3 млрд. грн., образование – 328,5 млрд. грн., здравоохранение – 292,5 млрд. грн. Еще 133,6 млрд грн должны быть направлены на поддержку регионов и общин.

При этом вопрос возможного сокращения расходов остается открытым. В ответ на журналистский запрос Минфин не привел конкретного перечня бюджетных программ, уже определенных для сокращения или оптимизации в случае дефицита финансирования.

Проект бюджета-2027 зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября под №16000. Пока документ находится на парламентском рассмотрении.

Следовательно, окончательная структура расходов может измениться во время бюджетного процесса. Но уже сейчас правительственный проект четко демонстрирует: в 2027 году блок безопасности остается центральным элементом государственных финансов.

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