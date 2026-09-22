Все перегралося: Мінфін розкрив головний пріоритет бюджету-2027

Проєкт державного бюджету України на 2027 рік сформований із розрахунку на збереження високих безпекових ризиків. Міністерство фінансів прямо вказує, що нинішня ситуація не дає достатніх підстав очікувати швидкого припинення активної фази бойових дій.

Бюджет-2027

Головним бюджетним пріоритетом залишається сектор безпеки та оборони. На нього у проєкті держбюджету-2027 передбачено 4 трлн 885 млрд грн. За даними Мінфіну, ця сума становить 43,8% ВВП і на 517,9 млрд грн, або 11,9%, перевищує планові видатки на цей напрям у 2026 році.

Загалом видатки державного бюджету у 2027 році заплановані на рівні 7 трлн 272 млрд грн. Таким чином, на безпеку та оборону припадатиме близько двох третин усіх видатків державного бюджету.

У відповіді на запит "Коментарів" Мінфін зазначив, що під час підготовки кошторису враховувалася ймовірність продовження активних бойових дій у 2027 році. Саме невизначеність щодо безпекової ситуації, за позицією відомства, визначає структуру майбутніх видатків.

Водночас уряд закладає фінансування інших ключових сфер. Зокрема, на соціальні заходи передбачено 540,3 млрд грн, освіту – 328,5 млрд грн, охорону здоров’я – 292,5 млрд грн. Ще 133,6 млрд грн мають спрямувати на підтримку регіонів та громад.

При цьому питання можливого скорочення видатків залишається відкритим. У відповідь на журналістський запит Мінфін не навів конкретного переліку бюджетних програм, які вже визначені для скорочення або оптимізації у разі дефіциту фінансування.

Проєкт бюджету-2027 зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня за №16000. Наразі документ перебуває на парламентському розгляді.

Отже, остаточна структура видатків ще може змінитися під час бюджетного процесу. Але вже зараз урядовий проєкт чітко демонструє: у 2027 році безпековий блок залишається центральним елементом державних фінансів.

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