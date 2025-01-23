Как изменилась экономика Китая и Украины с 1991 года в цифрах

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Кречмаровская Наталия
В последнее время множество украинских политиков и экономистов обращают свои взгляды на Китай, который за последние десятилетия совершил настоящий скачок в своем социально-экономическом развитии и сравнивают его с Украиной. Но путь КНР и Украины с момента обретения Украиной независимости в 1991 году является примером кардинально разных путей трансформации. В этом материале мы рассмотрим, как изменились экономики обеих стран за последние 35 лет, проанализируем ключевые цифры и определим факторы, влияющие на эти процессы.
Иллюстративное фото
В начале 1990-х годов Украина имела значительно более высокий уровень валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по сравнению с Китаем: 3624 доллара против 333 долларов. Согласно отчетам Всемирного банка, ВВП Украины в 1991 году составил 188,5 млрд долларов, тогда как ВВП Китая — всего 383 млрд долларов, учитывая огромное население страны, уже тогда перевалившее за более 1 млрд долларов.
Однако уже к 2020 году Китай превзошел Украину по всем ключевым экономическим показателям. В частности, ВВП Китая в 2023 году достиг 17,79 триллиона долларов (номинально), что сделало его второй по величине экономикой мира после США. В то же время ВВП Украины сократился до 178,8 млрд долларов. Доля Украины в мировом ВВП упала с 0,49% до 0,16%, в то время как Китай стал главным драйвером глобального экономического роста.
Ситуация по ВВП на душу населения к 2023 году также радикально изменилась: Китай достиг 12500 долларов, в то время как этот показатель в Украине остался на уровне 5759 долларов.
Китай за последние 40 лет превратился в глобального лидера в области производства, значительно расширив свои промышленные мощности. В период с 1978 по 2018 годы страна вывела из бедности более 800 миллионов человек. В частности интенсивное инвестирование в инфраструктуру и промышленность позволило Китаю создать огромный производственный сектор. В 2023 году китайские фабрики произвели продукцию на сумму 3,7 триллиона долларов, что превысило объем производства США, Германии, Южной Кореи и Великобритании вместе взятых.
В то же время, в Украине экономическая структура оставалась ориентированной на добывающие отрасли и металлургию, унаследованные с советских времен. Неэффективность таких отраслей в новых условиях привела к их постепенному упадку. Тем не менее, украинский аграрный сектор стал ключевым источником валютных поступлений, а страна закрепилась как один из ведущих мировых экспортеров зерновых культур.
Структура экспорта также разнится. Китай доминирует в производстве высокотехнологичной продукции, такой как компьютеры, автомобили и фармацевтические препараты. В 2023 году объем экспорта Китая составил 3,5 триллиона долларов, в то время как Украина экспортировала продукции всего на 60 миллиардов долларов с основной долей аграрной продукции и металлов.
Относительно научно-технологического развития Китай является домом для двух из пяти крупнейших в мире научно-технологических кластеров, расположенных в регионах Шэньчжэнь-Гонконг-Гуанчжоу и Пекин. Украина, несмотря на высокий уровень образования населения, не имеет столь развитых технологических центров.
Уровень жизни в Украине и в Китае демонстрирует значительный контраст. В 1991 году средний доход украинцев был выше, чем у китайцев, но к 2020 году ситуация изменилась кардинально. В 1991 году ВВП на душу населения в Украине составил 3624 доллара, что было эквивалентно 50% среднего мирового уровня. В 2020 году этот показатель снизился до 3116 долларов, что составляет всего треть от среднего уровня.
Китай, напротив, демонстрировал стремительный рост. В период с 1981 по 2019 годы доля населения, жившего за чертой бедности, снизилась с 88,1% до 0,2%. Благодаря этому, средний доход в Китае значительно вырос, и к 2023 году Китай стал одной из стран со средним уровнем доходов на душу населения.
Такой показатель как средняя заработная плата тоже не в пользу Украины. В 2023 году средняя зарплата в Китае превышала 1000 долларов в месяц, в то время как в Украине этот показатель составлял около 500 долларов. Этот разрыв объясняется более динамичным развитием китайской экономики и более широкими возможностями для занятости.
Успех Китая в значительной степени определяется сочетанием стратегического государственного управления, открытости иностранных инвестиций и эффективного использования демографического потенциала. Китай принял курс на экономические реформы еще в 1978 г., что позволило создать условия для динамичного развития. Вместо радикальных изменений страна избрала постепенное внедрение рыночных механизмов, что способствовало стабильности.
Китай также активно инвестировал в развитие инфраструктуры. Это включало в себя строительство современных дорог, портов и железнодорожных магистралей, что облегчало торговлю и создавало дополнительные рабочие места. Одним из важнейших факторов успеха стало привлечение иностранных инвестиций через специальные экономические зоны, где создавались выгодные условия для предпринимателей.
В отличие от Китая Украина столкнулась с многочисленными вызовами, которые сдерживали ее развитие. Коррупция на всех уровнях государственного управления стала одним из основных тормозных факторов. Дополнительно к этому экономическая политика была нестабильной, а отсутствие четкого стратегического плана препятствовало реализации долгосрочных проектов. Политическая турбулентность, война и зависимость от экспорта сырья еще больше усугубляли ситуацию.
Другим важным аспектом является потеря Украиной квалифицированной рабочей силы. Эмиграция специалистов, в частности в страны ЕС, привела к "оттоку мозгов", что ограничило возможности для технологического прорыва. Несмотря на наличие мощного аграрного сектора, Украина не смогла развить высокотехнологичные отрасли, которые бы обеспечили стабильный прирост добавленной стоимости.
Развитие экономики Китая и Украины после 1991 года наглядно демонстрирует, как важно стратегическое планирование, стабильное государственное управление и эффективное использование ресурсов. Китай смог превратиться в глобального лидера благодаря инновациям, инвестициям и открытости мира. В то же время, Украина должна пересмотреть свои подходы к экономической политике, чтобы использовать собственный потенциал.
Украине следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией, создании благоприятного инвестиционного климата и модернизации ключевых секторов экономики. Особое внимание следует уделить развитию образования и науки, что будет способствовать сохранению интеллектуального потенциала страны. Важным шагом станет инвестирование в инфраструктуру, которая облегчит торговлю и откроет новые возможности для предпринимательства.
Также необходимо стимулировать переход от сырьевой экономики к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит не только увеличить доходы, но и создать условия для устойчивого развития. У Украины есть все предпосылки для достижения этого, если сможет справиться с внутренними вызовами и воспользоваться уроками, которые демонстрирует опыт Китая.
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