Как изменилась экономика Китая и Украины с 1991 года в цифрах

В последнее время множество украинских политиков и экономистов обращают свои взгляды на Китай, который за последние десятилетия совершил настоящий скачок в своем социально-экономическом развитии и сравнивают его с Украиной. Но путь КНР и Украины с момента обретения Украиной независимости в 1991 году является примером кардинально разных путей трансформации. В этом материале мы рассмотрим, как изменились экономики обеих стран за последние 35 лет, проанализируем ключевые цифры и определим факторы, влияющие на эти процессы.

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ВВП

В начале 1990-х годов Украина имела значительно более высокий уровень валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по сравнению с Китаем: 3624 доллара против 333 долларов. Согласно отчетам Всемирного банка, ВВП Украины в 1991 году составил 188,5 млрд долларов, тогда как ВВП Китая — всего 383 млрд долларов, учитывая огромное население страны, уже тогда перевалившее за более 1 млрд долларов.

Однако уже к 2020 году Китай превзошел Украину по всем ключевым экономическим показателям. В частности, ВВП Китая в 2023 году достиг 17,79 триллиона долларов (номинально), что сделало его второй по величине экономикой мира после США. В то же время ВВП Украины сократился до 178,8 млрд долларов. Доля Украины в мировом ВВП упала с 0,49% до 0,16%, в то время как Китай стал главным драйвером глобального экономического роста.

Ситуация по ВВП на душу населения к 2023 году также радикально изменилась: Китай достиг 12500 долларов, в то время как этот показатель в Украине остался на уровне 5759 долларов.

Индустриальное развитие

Китай за последние 40 лет превратился в глобального лидера в области производства, значительно расширив свои промышленные мощности. В период с 1978 по 2018 годы страна вывела из бедности более 800 миллионов человек. В частности интенсивное инвестирование в инфраструктуру и промышленность позволило Китаю создать огромный производственный сектор. В 2023 году китайские фабрики произвели продукцию на сумму 3,7 триллиона долларов, что превысило объем производства США, Германии, Южной Кореи и Великобритании вместе взятых.

В то же время, в Украине экономическая структура оставалась ориентированной на добывающие отрасли и металлургию, унаследованные с советских времен. Неэффективность таких отраслей в новых условиях привела к их постепенному упадку. Тем не менее, украинский аграрный сектор стал ключевым источником валютных поступлений, а страна закрепилась как один из ведущих мировых экспортеров зерновых культур.

Структура экспорта также разнится. Китай доминирует в производстве высокотехнологичной продукции, такой как компьютеры, автомобили и фармацевтические препараты. В 2023 году объем экспорта Китая составил 3,5 триллиона долларов, в то время как Украина экспортировала продукции всего на 60 миллиардов долларов с основной долей аграрной продукции и металлов.

Относительно научно-технологического развития Китай является домом для двух из пяти крупнейших в мире научно-технологических кластеров, расположенных в регионах Шэньчжэнь-Гонконг-Гуанчжоу и Пекин. Украина, несмотря на высокий уровень образования населения, не имеет столь развитых технологических центров.

Доходы населения

Уровень жизни в Украине и в Китае демонстрирует значительный контраст. В 1991 году средний доход украинцев был выше, чем у китайцев, но к 2020 году ситуация изменилась кардинально. В 1991 году ВВП на душу населения в Украине составил 3624 доллара, что было эквивалентно 50% среднего мирового уровня. В 2020 году этот показатель снизился до 3116 долларов, что составляет всего треть от среднего уровня.

Китай, напротив, демонстрировал стремительный рост. В период с 1981 по 2019 годы доля населения, жившего за чертой бедности, снизилась с 88,1% до 0,2%. Благодаря этому, средний доход в Китае значительно вырос, и к 2023 году Китай стал одной из стран со средним уровнем доходов на душу населения.

Такой показатель как средняя заработная плата тоже не в пользу Украины. В 2023 году средняя зарплата в Китае превышала 1000 долларов в месяц, в то время как в Украине этот показатель составлял около 500 долларов. Этот разрыв объясняется более динамичным развитием китайской экономики и более широкими возможностями для занятости.

Почему Китай добился успеха, а Украина — нет?

Успех Китая в значительной степени определяется сочетанием стратегического государственного управления, открытости иностранных инвестиций и эффективного использования демографического потенциала. Китай принял курс на экономические реформы еще в 1978 г., что позволило создать условия для динамичного развития. Вместо радикальных изменений страна избрала постепенное внедрение рыночных механизмов, что способствовало стабильности.

Китай также активно инвестировал в развитие инфраструктуры. Это включало в себя строительство современных дорог, портов и железнодорожных магистралей, что облегчало торговлю и создавало дополнительные рабочие места. Одним из важнейших факторов успеха стало привлечение иностранных инвестиций через специальные экономические зоны, где создавались выгодные условия для предпринимателей.

В отличие от Китая Украина столкнулась с многочисленными вызовами, которые сдерживали ее развитие. Коррупция на всех уровнях государственного управления стала одним из основных тормозных факторов. Дополнительно к этому экономическая политика была нестабильной, а отсутствие четкого стратегического плана препятствовало реализации долгосрочных проектов. Политическая турбулентность, война и зависимость от экспорта сырья еще больше усугубляли ситуацию.

Другим важным аспектом является потеря Украиной квалифицированной рабочей силы. Эмиграция специалистов, в частности в страны ЕС, привела к "оттоку мозгов", что ограничило возможности для технологического прорыва. Несмотря на наличие мощного аграрного сектора, Украина не смогла развить высокотехнологичные отрасли, которые бы обеспечили стабильный прирост добавленной стоимости.

Какие выводы может сделать Украина по истории успеха КНР?

Развитие экономики Китая и Украины после 1991 года наглядно демонстрирует, как важно стратегическое планирование, стабильное государственное управление и эффективное использование ресурсов. Китай смог превратиться в глобального лидера благодаря инновациям, инвестициям и открытости мира. В то же время, Украина должна пересмотреть свои подходы к экономической политике, чтобы использовать собственный потенциал.

Украине следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией, создании благоприятного инвестиционного климата и модернизации ключевых секторов экономики. Особое внимание следует уделить развитию образования и науки, что будет способствовать сохранению интеллектуального потенциала страны. Важным шагом станет инвестирование в инфраструктуру, которая облегчит торговлю и откроет новые возможности для предпринимательства.

Также необходимо стимулировать переход от сырьевой экономики к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит не только увеличить доходы, но и создать условия для устойчивого развития. У Украины есть все предпосылки для достижения этого, если сможет справиться с внутренними вызовами и воспользоваться уроками, которые демонстрирует опыт Китая.