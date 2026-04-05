10 самых богатых женщин мира: кто они и как заработали свои миллиарды

В мировых рейтингах миллиардеров обычно доминируют мужчины, в том числе такие фигуры, как Илон Маск, Джефф Безос или Марк Цукерберг. Однако среди сотни самых богатых людей планеты есть и влиятельные женщины, контролирующие огромные бизнес-империи или унаследовавшие части в глобальных корпорациях. Данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index показывают, что их состояние достигает десятков и даже сотен миллиардов долларов.

Самые богатые женщины мира представляют разные отрасли, от технологий и финансов до добычи полезных ископаемых и розничной торговли. Собрали рейтинг 10 самых богатых женщин мира и информацию, как они заработали свое состояние.

10. Сюзанна Клаттен – 31 млрд долларов

Немецкий миллиардер Сюзанна Клаттен является одной из ключевых акционерок BMW, где ей принадлежит почти 22% акций. Она также инвестирует в компании Altana, SGL Carbon и Nordex. Клаттен считается самой богатой женщиной Германии и активно поддерживает развитие зеленой энергетики и технологических стартапов, способствующих модернизации европейской промышленности.

9. Маккензи Скотт – 39 млрд долларов

Американская писательница и филантропка Маккензи Скотт получила значительную часть акций Amazon после развода с Джеффом Безосом. В то же время, она сыграла важную роль в создании компании в начале ее существования. Скотт известна масштабной благотворительностью. Считается, что она уже пожертвовал более 19 миллиардов долларов на социальные и образовательные проекты.

8. Джина Райнхарт – 41 млрд долларов

Австралийский бизнесвумен Джина Райнхарт возглавляет горнодобывающую компанию Hancock Prospecting, получающую миллиардные доходы от добычи железной руды. Под ее контролем находится шахта Roy Hill, а также доли крупных ресурсных компаний. Райнхарт также известна поддержкой австралийских спортсменов и финансированием олимпийских программ.

7. Эбигейл Джонсон – 43 млрд долларов

Американская бизнес-лидер Эбигейл Джонсон возглавляет инвестиционную компанию Fidelity Investments, которая управляет активами на триллионы долларов. Она стала первой женщиной-CEO в семейном бизнесе и активно продвигает инновации в финансовом секторе, включая развитие криптовалютных сервисов.

6. Мириам Адельсон – 43 млрд долларов

Мириам Адельсон – главная акционерка казино-гиганта Las Vegas Sands. После смерти мужа она получила контроль над бизнесом, включающим сеть отелей и казино в Азии. Семья Адельсонов также приобрела контрольный пакет акций баскетбольного клуба "Даллас Маверикс".

5. Айрис Фонтбона – 55 млрд долларов

Чилийская миллиардерша возглавляет одну из самых богатых семей Латинской Америки. Ее состояние связано с горнодобывающей компанией Antofagasta, которая является одним из крупнейших производителей меди в мире. Через холдинг Quinenco семья также контролирует банк Banco de Chile, судоходную компанию CSAV и ряд энергетических предприятий.

4. Жаклин Марс – 54 млрд долларов

Наследница корпорации Mars Inc. Жаклин Марс владеет третью бизнеса, который производит всемирно известные бренды M&M's, Snickers и корм для животных Pedigree. Семья Марсов сохраняет полный контроль над компанией, что делает ее одной из самых мощных семейных корпораций в мире.

3. Джулия Кох – 77 млрд долларов

Джулия Кох – третья самая богатая женщина в мире. Эта американская филантропка унаследовала значительную часть конгломерата Koch Industries после смерти мужа Дэвида Коха. Бизнес имеет годовой доход более 125 миллиардов долларов и работает в сфере энергетики, производства и химической промышленности.

2. Франсуаза Бетанкур-Майерс – 91 млрд долларов

Второй самой богатой женщиной мира считается французская бизнесвумен Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она контролирует около трети акций косметического гиганта L'Oréal. В 2023 году Бетанкур-Майерс стала первой женщиной в мире, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов и несколько лет возглавляла рейтинг самых богатых женщин.

1. Элис Волтон – 149 млрд долларов

Самой богатой женщиной мира остается наследница империи Walmart Элис Уолтон. Она дочь основателя компании Сэма Уолтона и владеет примерно 11% акций компании. За последнее десятилетие ее состояние выросло в несколько раз благодаря дивидендам, инвестициям и росту стоимости акций компании. Также Элис Уолтон 11-й самый богатый человек в мире.

