10 найбагатших жінок світу: хто вони і як заробили свої мільярди

У світових рейтингах мільярдерів зазвичай домінують чоловіки, зокрема такі фігури, як Ілон Маск, Джефф Безос чи Марк Цукерберг. Проте серед сотні найбагатших людей планети є і впливові жінки, які контролюють величезні бізнес-імперії або успадкували частки у глобальних корпораціях. Дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index показують, що їхні статки сягають десятків і навіть сотень мільярдів доларів.
Найбагатші жінки світу
Найбагатші жінки світу представляють різні галузі, від технологій та фінансів до видобутку корисних копалин і роздрібної торгівлі. Зібрали рейтинг 10 найбагатших жінок світу та інформацію, як вони заробили свої статки.
Німецька мільярдерка Сюзанна Клаттен є однією з ключових акціонерок BMW, де їй належить майже 22% акцій. Вона також інвестує у компанії Altana, SGL Carbon та Nordex. Клаттен вважається найбагатшою жінкою Німеччини та активно підтримує розвиток зеленої енергетики і технологічних стартапів, що сприяють модернізації європейської промисловості.
Американська письменниця та філантропка Маккензі Скотт отримала значну частку акцій Amazon після розлучення з Джеффом Безосом. Водночас вона відіграла важливу роль у створенні компанії на початку її існування. Скотт відома масштабною благодійністю. Вважається, що вона вже пожертвувала понад 19 мільярдів доларів на соціальні та освітні проєкти.
Австралійська бізнесвумен Джина Райнхарт очолює гірничодобувну компанію Hancock Prospecting, яка отримує мільярдні доходи від видобутку залізної руди. Під її контролем перебуває шахта Roy Hill, а також частки у великих ресурсних компаніях. Райнхарт також відома підтримкою австралійських спортсменів і фінансуванням олімпійських програм.
Американська бізнес-лідерка Ебігейл Джонсон очолює інвестиційну компанію Fidelity Investments, яка управляє активами на трильйони доларів. Вона стала першою жінкою-CEO у сімейному бізнесі та активно просуває інновації у фінансовому секторі, включно з розвитком криптовалютних сервісів.
Міріам Адельсон головна акціонерка казино-гіганта Las Vegas Sands. Після смерті чоловіка вона отримала контроль над бізнесом, який включає мережу готелів і казино в Азії. Родина Адельсонів також придбала контрольний пакет акцій баскетбольного клубу "Даллас Маверікс".
Чилійська мільярдерка очолює одну з найбагатших родин Латинської Америки. Її статки пов’язані з гірничодобувною компанією Antofagasta, яка є одним із найбільших виробників міді у світі. Через холдинг Quinenco родина також контролює банк Banco de Chile, судноплавну компанію CSAV і низку енергетичних підприємств.
Спадкоємиця корпорації Mars Inc. Жаклін Марс володіє третиною бізнесу, який виробляє всесвітньо відомі бренди M&M’s, Snickers та корм для тварин Pedigree. Родина Марсів зберігає повний контроль над компанією, що робить її однією з найпотужніших сімейних корпорацій у світі.
Джулія Кох – третя найбагатша жінка у світі. Ця американська філантропка успадкувала значну частку конгломерату Koch Industries після смерті чоловіка Девіда Коха. Бізнес має річний дохід понад 125 мільярдів доларів і працює у сферах енергетики, виробництва та хімічної промисловості.
Другою найбагатшою жінкою світу є вважається французька бізнесвумен Франсуаза Бетанкур-Майєрс. Вона контролює близько третини акцій косметичного гіганта L'Oréal. У 2023 році Бетанкур-Майєрс стала першою жінкою у світі, чиї статки перевищили 100 мільярдів доларів та кілька років очолювала рейтинг найбагатших жінок.
Найбагатшою жінкою світу залишається спадкоємиця імперії Walmart Еліс Волтон. Вона дочка засновника компанії Сема Волтона та володіє приблизно 11% акцій компанії. За останнє десятиліття її статки зросли у кілька разів завдяки дивідендам, інвестиціям і зростанню вартості акцій компанії. Також Еліс Волтон 11-та найбагатша людина у світі.
