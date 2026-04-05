10 найбагатших жінок світу: хто вони і як заробили свої мільярди

У світових рейтингах мільярдерів зазвичай домінують чоловіки, зокрема такі фігури, як Ілон Маск, Джефф Безос чи Марк Цукерберг. Проте серед сотні найбагатших людей планети є і впливові жінки, які контролюють величезні бізнес-імперії або успадкували частки у глобальних корпораціях. Дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index показують, що їхні статки сягають десятків і навіть сотень мільярдів доларів.

Найбагатші жінки світу

Найбагатші жінки світу представляють різні галузі, від технологій та фінансів до видобутку корисних копалин і роздрібної торгівлі. Зібрали рейтинг 10 найбагатших жінок світу та інформацію, як вони заробили свої статки.

10. Сюзанна Клаттен — 31 млрд доларів

Німецька мільярдерка Сюзанна Клаттен є однією з ключових акціонерок BMW, де їй належить майже 22% акцій. Вона також інвестує у компанії Altana, SGL Carbon та Nordex. Клаттен вважається найбагатшою жінкою Німеччини та активно підтримує розвиток зеленої енергетики і технологічних стартапів, що сприяють модернізації європейської промисловості.

9. Маккензі Скотт — 39 млрд доларів

Американська письменниця та філантропка Маккензі Скотт отримала значну частку акцій Amazon після розлучення з Джеффом Безосом. Водночас вона відіграла важливу роль у створенні компанії на початку її існування. Скотт відома масштабною благодійністю. Вважається, що вона вже пожертвувала понад 19 мільярдів доларів на соціальні та освітні проєкти.

8. Джина Райнхарт — 41 млрд доларів

Австралійська бізнесвумен Джина Райнхарт очолює гірничодобувну компанію Hancock Prospecting, яка отримує мільярдні доходи від видобутку залізної руди. Під її контролем перебуває шахта Roy Hill, а також частки у великих ресурсних компаніях. Райнхарт також відома підтримкою австралійських спортсменів і фінансуванням олімпійських програм.

7. Ебігейл Джонсон — 43 млрд доларів

Американська бізнес-лідерка Ебігейл Джонсон очолює інвестиційну компанію Fidelity Investments, яка управляє активами на трильйони доларів. Вона стала першою жінкою-CEO у сімейному бізнесі та активно просуває інновації у фінансовому секторі, включно з розвитком криптовалютних сервісів.

6. Міріам Адельсон — 43 млрд доларів

Міріам Адельсон головна акціонерка казино-гіганта Las Vegas Sands. Після смерті чоловіка вона отримала контроль над бізнесом, який включає мережу готелів і казино в Азії. Родина Адельсонів також придбала контрольний пакет акцій баскетбольного клубу "Даллас Маверікс".

5. Айріс Фонтбона — 55 млрд доларів

Чилійська мільярдерка очолює одну з найбагатших родин Латинської Америки. Її статки пов’язані з гірничодобувною компанією Antofagasta, яка є одним із найбільших виробників міді у світі. Через холдинг Quinenco родина також контролює банк Banco de Chile, судноплавну компанію CSAV і низку енергетичних підприємств.

4. Жаклін Марс — 54 млрд доларів

Спадкоємиця корпорації Mars Inc. Жаклін Марс володіє третиною бізнесу, який виробляє всесвітньо відомі бренди M&M’s, Snickers та корм для тварин Pedigree. Родина Марсів зберігає повний контроль над компанією, що робить її однією з найпотужніших сімейних корпорацій у світі.

3. Джулія Кох — 77 млрд доларів

Джулія Кох – третя найбагатша жінка у світі. Ця американська філантропка успадкувала значну частку конгломерату Koch Industries після смерті чоловіка Девіда Коха. Бізнес має річний дохід понад 125 мільярдів доларів і працює у сферах енергетики, виробництва та хімічної промисловості.

2. Франсуаза Бетанкур-Майєрс — 91 млрд доларів

Другою найбагатшою жінкою світу є вважається французька бізнесвумен Франсуаза Бетанкур-Майєрс. Вона контролює близько третини акцій косметичного гіганта L'Oréal. У 2023 році Бетанкур-Майєрс стала першою жінкою у світі, чиї статки перевищили 100 мільярдів доларів та кілька років очолювала рейтинг найбагатших жінок.

1. Еліс Волтон — 149 млрд доларів

Найбагатшою жінкою світу залишається спадкоємиця імперії Walmart Еліс Волтон. Вона дочка засновника компанії Сема Волтона та володіє приблизно 11% акцій компанії. За останнє десятиліття її статки зросли у кілька разів завдяки дивідендам, інвестиціям і зростанню вартості акцій компанії. Також Еліс Волтон 11-та найбагатша людина у світі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що через одну помилку жінка стала "найбагатшою людиною" у світі. Її статки у тисячі разів більші за Маска.

Також "Коментарі" писали, що 7 українців потрапили до рейтингу найбагатших людей планети.