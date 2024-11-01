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Сколько будут стоить 100 долларов в Украине в конце ноября: прогноз экономиста

Курс постепенно может дойти до 42 гривен за доллар

сегодня, 12:22
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Кравцев Сергей

Вероятность того, что мы в конце последнего месяца осени увидим в обменниках курс даже 42 грн за доллар – достаточно велика. Таким образом, 100 долларов в гривнах в конце ноября обойдется 4200 гривны за доллар на наличном рынке. Соответственно, за 1000 долларов в гривнах придется заплатить 42000 гривен за доллар. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.

Сколько будут стоить 100 долларов в Украине в конце ноября: прогноз экономиста

Курс гривны. Фото из открытых источников

"Это не обязательно, но курс 42 гривны за доллар в ноябре может быть. Потому что Национальный банк хоть и постепенно, очень плавно, но все же девальвирует гривну. И это происходило на этой неделе в предыдущие дни. То есть, на конец ноября вполне может быть курс 42. По крайней мере, дешеветь доллар не будет. С этой точки зрения относительно стремлений граждан покупать или продавать иностранную валюту, следует исходить из того, что не будет какого-то более выгодного курса. Будет плавная такая девальвация", – отметил Алексей Плотников. 

Он советует украинцам выходить из собственных нужд. Если нужна гривна, продавать доллар, и наоборот, если большинство сбережений в гривне, то покупать валюту. 

"Но ждать, что будет более выгодный курс – бесполезное дело. Выходим из того, что гривна будет дешеветь постепенно и под новый год, и после нового года", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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