Сколько будут стоить 100 долларов в Украине в конце ноября: прогноз экономиста

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Кравцев Сергей
Вероятность того, что мы в конце последнего месяца осени увидим в обменниках курс даже 42 грн за доллар – достаточно велика. Таким образом, 100 долларов в гривнах в конце ноября обойдется 4200 гривны за доллар на наличном рынке. Соответственно, за 1000 долларов в гривнах придется заплатить 42000 гривен за доллар. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.
Курс гривны. Фото из открытых источников
Он советует украинцам выходить из собственных нужд. Если нужна гривна, продавать доллар, и наоборот, если большинство сбережений в гривне, то покупать валюту.
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