Кийосаки прогнозирует самый большой крах в истории: дал совет, как сохранить деньги.

Американский финансовый эксперт, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки сделал резкое и тревожное предупреждение. Один из самых известных популяризаторов финансовой грамотности заявил, что "начинается наибольший крах в истории", который затронет не только США, но и Европу и Азию.

Кийосаки предупреждает о финансовом кризисе. Фото из открытых источников

Роберт Кийосаки утверждает, что еще в 2013 году в книге "Пророчество богатого папы" предусмотрел будущий финансовый кризис. По его словам, этот момент наступил и ключевой фактор, который ее создаст — это искусственный интеллект.

"Предугадал приближение крупнейшего краха в истории. К сожалению, этот крах наступил. Это не только США. Европа и Азия переживают крах. Искусственный интеллект уничтожит рабочие места, а когда рабочие места терпят крушение, терпят крушение офисная и жилая недвижимость", — предупредил Кийосаки.

Несмотря на тревожные заявления, финансовый эксперт предлагает конкретную стратегию действий в нестабильный период. По его словам, в кризисные моменты следует покупать драгоценные металлы и криптовалюты.

"Время покупать больше золота, серебра, биткойна и этериума. Серебро – самое лучшее и безопасное. Серебро сегодня стоит 50 долларов. Я прогнозирую, что в скором времени цена серебра достигнет 70 долларов, а возможно, и 200 долларов в 2026 году. Хорошая новость состоит в том, что хотя миллионы потеряют все… если вы готовы… этот кризис сделает вас богаче", – прогнозирует Кийосаки.

Кийосаки, родившийся на Гавайях в 1947 году, давно известен своей философией финансовой свободы. Он настаивает, что традиционное образование и работа "с 9 до 18" редко ведут к благосостоянию, а подлинное богатство создают активы, генерирующие пассивный доход. Инвестирование в недвижимость, металлы и бизнес стали центральными элементами его подхода.

Однако вокруг его идей не раз возникали споры. Критики обвиняют Кийосаки в чрезмерном упрощении советов и продвижении рискованных инвестиций. Его компания в прошлом объявляла банкротство, а сам финансовый эксперт признавал значительные долги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Кийосаки предупреждает о конце доллара.

Также "Комментарии" писали, что биткоин резко обрушился впервые за семь месяцев. Что повлияло на рынок криптовалют.