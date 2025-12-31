Украинцам урежут пенсии в 2026 году: кто будет получать меньше

С 1 января 2026 года в Украине будут введены новые правила выплаты пенсий для отдельных категорий граждан. Речь идет не о массовом сокращении, а об ограничении сверхвысоких выплат, превышающих установленный законом максимальный предел. Такие изменения предусмотрены Государственным бюджетом на 2026 год.

Пенсии в Украине в 2026 году снизят. Фото из открытых источников

Кому урежут пенсии в 2026 году

Сокращение будет касаться пенсионеров, получающих выплаты по специальным законам. В этот список входят судебные эксперты, прокуроры, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, военнослужащие и представители силовых структур, в частности полиции, СБУ и ДБР. Также новые ограничения на пенсии будут действовать для государственных служащих до завершения пенсионной реформы. В то же время, во власти подчеркивают, что военные и участники защиты Украины с 2014 года под эти правила не подпадают.

Изменения коснутся только той части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот предел составит 25 950 гривен. К сумме превышения будут применяться понижающие коэффициенты от 50% для минимального превышения до 10% для самых больших сумм. Базовый размер пенсии останется без изменений.

Кому увеличат пенсию в 2026 году

Несмотря на сокращение пенсий для одних, другие смогут получить больше. Согласно Бюджетной декларации, минимальная пенсия в 2026 году может вырасти до 2564 гривен. Также планируется индексация выплат и повышение надбавок, привязанных к прожиточному минимуму. В общей сложности на пенсионные выплаты в бюджете заложено 1,027 трлн гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен предлагают в Украине с 2026 года.

Также "Комментарии" писали о том, какую пенсию получают пенсионеры в Польше и Украине.