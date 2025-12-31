Українцям уріжуть пенсії у 2026 році: хто буде отримувати менше

З 1 січня 2026 року в Україні запровадять нові правила виплати пенсій для окремих категорій громадян. Йдеться не про масове скорочення, а про обмеження надвисоких виплат, що перевищують встановлену законом максимальну межу. Такі зміни передбачені Державним бюджетом на 2026 рік.

Пенсії в Україні у 2026 році зменшать. Фото з відкритих джерел

Кому уріжуть пенсії у 2026 році

Скорочення стосуватиметься пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальними законами. До цього переліку входять судові експерти, прокурори, ліквідатори аварії на ЧАЕС, військовослужбовці та представники силових структур, зокрема поліції, СБУ та ДБР. Також нові обмеження на пенсії діятимуть для державних службовців до завершення пенсійної реформи. Водночас у владі наголошують, що військові та учасники захисту України з 2014 року під ці правила не підпадають.

Зміни торкнуться лише тієї частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У 2026 році ця межа становитиме 25 950 гривень. До суми перевищення застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти від 50% для мінімального перевищення до 10% для найбільших сум. Базовий розмір пенсії при цьому залишиться без змін.

Кому збільшать пенсію у 2026 році

Попри скорочення пенсій для одних, інші зможуть отримати більше. Згідно з Бюджетною декларацією, мінімальна пенсія у 2026 році може зрости до 2 564 гривень. Також планується індексація виплат і підвищення надбавок, прив’язаних до прожиткового мінімуму. Загалом на пенсійні виплати в бюджеті закладено 1,027 трлн гривень.

