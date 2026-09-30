Финансовый тупик или игра на публику: что стоит за заявлениями о дефиците в $27 миллиардов

Тогда – тысяча гривен каждому. Теперь – минус 27 миллиардов долларов в государственном финансировании. За менее года риторика властей относительно денег изменилась кардинально: от программ поддержки населения и бесплатных поездок – до режима жесткой экономии. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что общая потребность Украины в финансировании войны в 2026 году составляет 155 миллиардов долларов. Из этой суммы пока не хватает 27 миллиардов. Около 7 миллиардов правительство планирует обнаружить благодаря сокращению и перераспределению внутренних расходов. Еще 20 миллиардов – от международных партнеров. Действительно ли Украина сейчас входит в период критического дефицита финансирования? Насколько реалистично получить от международных партнеров необходимые $20 млрд и что Украина будет вынуждена изменить в своей бюджетной политике, если эти средства поступят с задержкой или не в полном объеме? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников

Властям пора задуматься о целесообразности такой мобилизации

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"Тысяча каждому и 27 миллиардов – это разные вещи. Тысяча каждому – это мелкие копейки, они никак не влияют на общую ситуацию. На сегодняшний момент, что произошло? Нам нужны деньги для финансирования войны. Эти деньги дают союзники. И никакого отношения к тысяче они вообще не имеют. Это совсем разные деньги, разные источники".

По словам эксперта, 27 миллиардов долларов – это не те гроши, которые тратят на тысячу гривен. У нас на сегодняшний момент на войну нужно 5 триллионов гривен в год. И эти деньги нам давали союзники. И в этом году они дают, но очень медленно, с большими задержками. Поэтому все эти слова, звучащие от Сергея Корецкого и других представителей власти, адресованы не украинцам, а, в первую очередь, союзникам с просьбой – ускорить процесс предоставления денег.

"Поэтому беспокоиться не стоит. Дадут эти деньги, будет все. И никакого отношения к тысяче нет. Можно еще раз по тысяче раздать и ни на что это не повлияет. Это совсем разные деньги. Более того, обращаем внимание на то, что произошло. У нас ребята немного переусердствовали. И, если в начале войны было полтора триллиона, сейчас пять. Почему? Очень большая зарплата военных. У нас очень большая мобилизация, очень большая зарплата. У нас перемобилизация. Уже все генералы, умные сознательные люди говорят, что, ребята, столько мобилизованных не нужно. Минимум в два раза меньше нужно. Оружия нужно больше. У нас сейчас множество мобилизованных, которые за пять лет войны никогда в зоне боевых действий не были и не будут. Но получают при этом некоторые из них очень солидные зарплаты. К тому же есть злоупотребление. И, как результат, вышла такая ситуация. Надо что-то делать с финансированием", – отметил эксперт.

По его словам, раньше у нас просто была такая эйфория, типа, союзники дадут столько денег, сколько попросим. Они действительно давали, но сейчас они уже столько не дают, поэтому возникла такая проблема, которую придется решать властям.

"Министру финансов Марченко, главе профильного комитета Гетманцеву теперь есть над чем подумать, есть что доказать. Потому что если оптимизировать количество мобилизованных, то, соответственно, будем меньше платить. Ведь у нас больше денег тратится на выплату зарплаты военных. Не на оружие. И это тоже противоречие, когда нужно больше на оружие, а у нас больше на зарплаты военных. Вот такая ситуация", – констатировал Александр Охрименко.

Коалиция государств поддержки Украины стоит устойчиво нашим государством

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, по поводу бюджетных потребностей Украины очень много разных оценок, очень часто они довольно эмоциональные, вызывающие большие тревоги. На самом же деле, отмечает эксперт, для Украины есть несколько действующих программ финансирования, и со стороны Международного валютного фонда у нас действующая программа, и со стороны Европейского Союза у нас действующая программа до конца 27 года, знаменитая программа на 90 млрд евро.

"Кроме этого постоянно расширяются программы сотрудничества Украины и Всемирного банка, Европейского банка реконструкции развития, но даже не это главное, а главное то, что у Украины сейчас есть так называемая коалиция государств поддержки Украины, которая сегодня насчитывает около 60 стран мира. И вот как раз эта коалиция из примерно 60 стран мира – это ключевой фактор надежности финансового обеспечения Украины во время войны. И потому, если у нас возникают какие-то, не то чтобы проблемы, а задержки по финансированию одного из источников, рано или поздно эти задержки Украине компенсируют из других источников. Что уже происходило в течение всех лет после начала полномасштабного вторжения с 22-го года. У нас были практически каждый год какие-то задержки, например, со стороны Соединенных Штатов Америки или со стороны того же Европейского Союза, но никогда, как мы видели, ситуация не доходила до такой критической, чтобы украинский бюджет не выполнял какие-то свои бюджетные обязательства. Все выплаты из бюджета, которые предусмотрены годовыми бюджетами, Украина до сегодняшнего момента выполняла, практически даже без задержек", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Поэтому, продолжает Андрей Новак, все эти голоса, что у нас патовая ситуация, осталось средств на два-три месяца – следует воспринимать как ничто другое, как один из элементов гибридной войны, а именно информационной войны.

"Такие информационные вбросы преследуют одну цель – это возбудить украинское общество и подготовить его к готовности поднять руки перед Россией, согласиться на любые условия, только ради так называемого прекращения огня. Хотя все здравомыслящие люди понимают, что никакое прекращение огня не даст нам никакого мира, потому что в России цель – это полное уничтожение Украины как государства и полное уничтожение всех украинцев по национальному признаку. Следовательно, здесь ни о каком прекращении огня нет смысла говорить, есть смысл говорить только об одном – полной военно-политической победе над врагом, которая заключается в распаде Российской империи, которая условно называется Российская Федерация", – отметил эксперт.

Анализируя то, что премьер Корецкий озвучивает тревожные вещи о дефиците бюджета, Андрей Новак отмечает, что такие якобы критические изречения действительно раздаются от некоторых представителей украинской власти.

"Это, с одной стороны, игра для наших внешних партнеров, чтобы они, грубо говоря, быстрее двигались, а, с другой стороны, не исключено, что некоторые наши чиновники, к сожалению, до сих пор находятся, скажем деликатно, под влиянием Кремля, и, скажем так, сознательно или бессознательно, подыгрывают этим российским обществам. Поэтому здесь, я считаю, что есть и сочетание как объективных потребностей напоминать нашим внешним партнерам о наших потребностях, а с другой стороны, к сожалению, до сих пор понятие агентуры в Украине еще далеко не вычищено во всех ветвях власти", – резюмировал эксперт.

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