На работе до 90 лет: что ждет украинцев для выхода на пенсию

Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова заявила, что в Украине фактический пенсионный возраст может постепенно расти, даже без официального решения о его повышении. По ее словам, такой сценарий может привести к тому, что украинцы будут работать до 70-90 лет.

Украинцы могут работать до 70-90-х годов, чтобы выйти на пенсию.

Элла Либанова в подкасте "Что с экономикой?" заявила, что демографические изменения и трансформация экономики в Украине приводят к тому, что люди будут работать дольше.

"Абсолютно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Возможно, до 70, а возможно и до 90 лет", — сказала Либанова.

Демограф отметила, что государство может не повышать пенсионный возраст официально. Вместо этого будут использоваться другие механизмы, которые заставят украинцев дольше оставаться на рынке труда.

"Можно это сделать, не повышая пенсионный возраст прямо. Можно повышать необходимый страховой стаж. И все. И оно будет то же самое", – пояснила Либанова.

Эксперт подчеркнула, что этот процесс уже происходит. По ее словам, эти изменения связаны со старением населения и трансформацией структуры экономики, где все большее значение имеют знания, опыт и квалификация, а не только физический труд. Либанова также обратила внимание на европейский опыт. Во многих странах активно развивается так называемая "серебряная экономика", которая предполагает вовлечение людей старшего возраста в активную трудовую деятельность.

Напомним, что по действующим правилам для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа меньше, право на пенсию наступает позже, в частности, в 63 или 65 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев живет за чертой бедности. Либанова назвала точные цифры.

Также "Комментарии" писали о пенсиях в Европе. Где они покрывают расходы на жизнь, и какая ситуация в Украине.