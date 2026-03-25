2026 Пенсії в Європі: де вони покривають витрати на життя і яка ситуація в Україні
Пенсії в Європі: де вони покривають витрати на життя і яка ситуація в Україні

Дослідження показало, у яких країнах Європи пенсії покривають вартість життя.

25 березня 2026, 15:05
Slava Kot

У більшості європейських країн державні пенсії не завжди дозволяють повністю покрити витрати на життя. Про це свідчить дослідження компанії Moorepay, яке порівняло рівень середніх пенсій з базовими витратами громадян у 39 країнах Європи.

Пенсії в Європі: де вони покривають витрати на життя і яка ситуація в Україні

Рейтинг країн за пенсією в Європі. Фото: Рixabay

Згідно з аналізом, у 20 державах пенсійних виплат недостатньо для покриття базових витрат на проживання. При цьому у розрахунках не враховувалася оренда житла, що могло б ще більше погіршити ситуацію для пенсіонерів.

Найкраща ситуація спостерігається у Люксембурзі. Тут середня державна пенсія становить приблизно 28 790 євро на рік, тоді як базові витрати на життя оцінюються у 12 791 євро. Таким чином пенсійні виплати більш ніж удвічі (225%) перевищують необхідні витрати.

Подібна ситуація спостерігається і в інших країнах Західної та Північної Європи. Зокрема, у Італії пенсії покривають близько 210% вартості життя, у Фінляндії — 208%. Також високі показники мають Іспанія — 199% та Данія — 189%.

Рейтинг пенсій у Європі в розрахунку на базові витрати

Натомість у Східній Європі та на Балканах ситуація значно складніша. Найгірший показник зафіксовано у Грузії, де державна пенсія покриває лише близько 22% вартості життя. Також у кінці рейтингу опинилися Албанія — 29% та Молдова — 42%.

Україна також опинилася серед аутсайдерів. За даними дослідження, середня пенсія в Україні покриває лише близько 29% необхідних витрат, що ставить країну на передостаннє місце серед усіх досліджених держав у Європі.

Станом на початок 2026 року середня пенсія в Україні складає приблизно 6 544 гривень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українцям уріжуть пенсії у 2026 році

Також "Коментарі" писали, що один з наймолодших експрокурорів вийшов на пенсію в 29 років та отримує понад 150 тис. гривень на місяць.



Джерело: https://www.euronews.com/business/2026/03/24/state-pensions-in-europe-where-do-they-best-cover-the-cost-of-living
