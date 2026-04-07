Головна Новини Фінанси 2026 На роботі до 90 років: що чекає на українців для виходу на пенсію
На роботі до 90 років: що чекає на українців для виходу на пенсію

Елла Лібанова заявила, що українці працюватимуть довше через зростання страхового стажу та демографічні зміни.

7 квітня 2026, 15:25
Slava Kot

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова заявила, що в Україні фактичний пенсійний вік може поступово зростати, навіть без офіційного рішення про його підвищення. За її словами, такий сценарій може призвести до того, що українці будуть працювати до 70-90 років.

Українці можуть працювати до 70-90 років, щоб вийти на пенсію. Фото з відкритих джерел

Елла Лібанова у подкасті "Що з економікою?" заявила, що демографічні зміни та трансформація економіки в Україні призводять до того, що люди працюватимуть довше.

"Абсолютно все йде до того, що люди працюватимуть довше. Можливо до 70, а можливо і до 90 років", — сказала Лібанова.

Демографиня зауважила, що держава може не підвищувати пенсійний вік офіційно. Натомість використовуватимуться інші механізми, які змусять українців довше залишатися на ринку праці.

"Можна це зробити, не підвищуючи пенсійний вік прямо. Можна підвищувати необхідний страховий стаж. І все. І воно буде те саме", — пояснила Лібанова.

Експертка наголосила, що цей процес уже відбувається. За її словами, ці зміни пов’язані зі старінням населення та трансформацією структури економіки, де дедалі більше значення мають знання, досвід і кваліфікація, а не лише фізична праця. Лібанова також звернула увагу на європейський досвід. У багатьох країнах активно розвивається так звана "срібна економіка", яка передбачає залучення людей старшого віку до активної трудової діяльності.

Нагадаємо, що за чинними правилами для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо стажу менше, право на пенсію настає пізніше, зокрема у 63 або 65 років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки українців живе за межею бідності. Лібанова назвала точні цифри.

Також "Коментарі" писали про пенсії в Європі. Де вони покривають витрати на життя і яка ситуація в Україні.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BkNwecbEO1Y
