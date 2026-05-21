Нацбанк презентовал новую монету номиналом 2 гривны: как выглядит (ФОТО)

Национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную 100-летию дня памяти Симона Петлюры, который был одним из ключевых деятелей украинской освободительной борьбы начала 20 века.

НБУ выпустил монету 2 гривны в честь Симона Петлюры.

В НБУ отметили, что выпуск монеты должен почтить память председателя Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР Симона Петлюру, который стал символом борьбы за независимость Украины.

Памятная монета выйдет тиражом 50 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке. На аверсе изображен стилизованный портрет Симона Петлюры на зеркальном фоне. Слева расположен элемент нашивки из его военного френча в виде ветки.

Реверс монет посвящен символике Украинской Народной Республики. В центре расположен трезубец образца 1919 года, который использовался как нарукавный знак. По кругу отчеканена надпись "100-летие Дня памяти Симона Петлюры", а композицию дополняет декоративный венок из грамоты Петлюры с надписью "УНР".

В Нацбанке сообщили, что приобрести новую монету можно будет с 26 мая через официальный интернет-магазин нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

