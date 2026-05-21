Нацбанк презентував нову монету номіналом 2 гривні: як виглядає (ФОТО)

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену 100-річчю дня пам’яті Симона Петлюри, який був одним з ключових діячів української визвольної боротьби початку 20 століття.

НБУ випустив монету 2 гривні на честь Симона Петлюри. Фото з відкритих джерел

У НБУ наголосили, що випуск монети має на меті вшанувати пам’ять голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР Симона Петлюру, який став символом боротьби за незалежність України.

Пам’ятна монета вийде тиражем 50 тисяч екземплярів у сувенірному пакуванні. На аверсі зображено стилізований портрет Симона Петлюри на дзеркальному тлі. Ліворуч розміщений елемент нашивки з його військового френча у вигляді гілки.

Реверс монети присвячений символіці Української Народної Республіки. У центрі розташований тризуб зразка 1919 року, який використовувався як нарукавний знак. По колу викарбувано напис "100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри", а композицію доповнює декоративний вінок з грамоти Петлюри з написом "УНР".

У Нацбанку повідомили, що придбати нову монету можна буде з 26 травня через офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

