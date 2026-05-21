logo_ukra

BTC/USD

77164

ETH/USD

2130.21

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2026 Нацбанк презентував нову монету номіналом 2 гривні: як виглядає (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Нацбанк презентував нову монету номіналом 2 гривні: як виглядає (ФОТО)

Нацбанк України презентував пам’ятну монету номіналом 2 гривні до дня пам’яті Симона Петлюри.

21 травня 2026, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену 100-річчю дня пам’яті Симона Петлюри, який був одним з ключових діячів української визвольної боротьби початку 20 століття.

Нацбанк презентував нову монету номіналом 2 гривні: як виглядає (ФОТО)

НБУ випустив монету 2 гривні на честь Симона Петлюри. Фото з відкритих джерел

У НБУ наголосили, що випуск монети має на меті вшанувати пам’ять голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР Симона Петлюру, який став символом боротьби за незалежність України.

Пам’ятна монета вийде тиражем 50 тисяч екземплярів у сувенірному пакуванні. На аверсі зображено стилізований портрет Симона Петлюри на дзеркальному тлі. Ліворуч розміщений елемент нашивки з його військового френча у вигляді гілки.

Нацбанк презентував нову монету номіналом 2 гривні: як виглядає (ФОТО) - фото 2

НБУ випустив нову монету 2 гривні до 100-річчя пам’яті Симона Петлюри

Реверс монети присвячений символіці Української Народної Республіки. У центрі розташований тризуб зразка 1919 року, який використовувався як нарукавний знак. По колу викарбувано напис "100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри", а композицію доповнює декоративний вінок з грамоти Петлюри з написом "УНР".

Нацбанк презентував нову монету номіналом 2 гривні: як виглядає (ФОТО) - фото 2

НБУ випустив нову монету 2 гривні до 100-річчя пам’яті Симона Петлюри

У Нацбанку повідомили, що придбати нову монету можна буде з 26 травня через офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що НБУ випустив нову монету номіналом 5 гривень. Монету презентували у символічну дату – День працівника оборонно-промислового комплексу.

Також "Коментарі" писали, що "найкрасивішу монету" продали на аукціоні. Яка її ціна та який вигляд має унікальна монета.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/nbu_ua/3875
Теги:

Новини

Всі новини