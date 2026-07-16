НБУ сменит дизайн новой банкноты 2000 гривен со Стусом: что с ней не так (ФОТО)

Национальный банк Украины пересмотрит дизайн новой банкноты номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса после сканжала вокруг шрифта, использованного для надписи номинала. В НБУ заявили, что решили изменить каллиграфическую надпись, чтобы полностью исключить какие-либо ассоциации с Россией.

Новая банкнота 2000 гривен со Стусом. Фото из открытых источников

Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что после презентации новой купюры специалисты обратили внимание, что надпись "две тысячи гривен" похожа на одну из кириллических адаптаций шрифта, созданную российской дизайнером.

"Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически мы в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хотя бы тень ассоциации с РФ? Ответ очевиден. Поэтому есть единственно правильное решение. Надпись номинала будет изменена", – сообщил Пышный.

В Нацбанке объяснили, что художники учреждения самостоятельно создали надпись, однако после анализа замечаний решили обновить ее. Новый вариант будет выполняться в соответствии с официальной кириллической версией шрифта Bickham Script без авторских модификаций.

Новая банкнота 2000 гривен со Стусом

Сравнение шрифтов на банкноте 2000 гривен со Стусом

Регулятор подчеркивает, что вопрос уже не сводится к юридическим или техническим аспектам использования шрифта. Учитывая символическое значение новой банкноты, посвященной украинскому поэту и диссиденту Василию Стусу, какие-либо намеки на российское происхождение элементов дизайна сочли неприемлемыми.

Напомним, о выпуске новой банкноты номиналом в 2000 гривен НБУ объявил 10 июля. После этого украинские дизайнеры и художники, среди которых Богдан Гдаль, заявили о схожести надписи с кирилизованной версией шрифта, которую в свое время создала российская дизайнер Александра Гофман. Именно эта критика послужила основанием для изменения дизайна купюры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему на самом деле появилась банкнота 2000 гривен.

Также "Комментарии" писали, что НБУ ответил на главный страх украинцев, разгонит ли новая купюра в 2000 гривен инфляцию.