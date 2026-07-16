НБУ змінить дизайн нової банкноти 2000 гривень зі Стусом: що з нею не так (ФОТО)

Національний банк України перегляне дизайн нової банкноти номіналом 2000 гривень з портретом Василя Стуса після сканжалу навколо шрифту, використаного для напису номіналу. У НБУ заявили, що вирішили змінити каліграфічний напис, аби повністю виключити будь-які асоціації з Росією.

Нова банкнота 2000 гривень зі Стусом. Фото з відкритих джерел

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що після презентації нової купюри фахівці звернули увагу, що напис "дві тисячі гривень" схожий на одну з кириличних адаптацій шрифту, створену російською дизайнеркою.

"Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії. Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила Росія, бути бодай тінь асоціації з РФ? Відповідь очевидна. Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено", – повідомив Пишний.

У Нацбанку пояснили, що художники установи самостійно створили напис, однак після аналізу зауважень вирішили оновити його. Новий варіант виконуватимуть відповідно до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script без авторських модифікацій.

Нова банкнота 2000 гривень зі Стусом

Порівняння шрифтів на банкноті 2000 гривень зі Стусом

Регулятор підкреслює, що питання вже не зводиться лише до юридичних чи технічних аспектів використання шрифту. Враховуючи символічне значення нової банкноти, присвяченої українському поету й дисиденту Василю Стусу, будь-які натяки на російське походження елементів дизайну визнали неприйнятними.

Нагадаємо, про випуск нової банкноти номіналом 2000 гривень НБУ оголосив 10 липня. Після цього українські дизайнери та митці, серед яких Богдан Гдаль, заявили про схожість напису з кирилізованою версією шрифту, яку свого часу створила російська дизайнерка Олександра Гофман. Саме ця критика стала підставою для зміни дизайну купюри.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому насправді з’явилася банкнота 2000 гривень.

Також "Коментарі" писали, що НБУ відповів на головний страх українців, чи розжене нова купюра у 2000 гривень інфляцію.



