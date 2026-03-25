Пенсии в Европе: где они покрывают расходы на жизнь и какая ситуация в Украине

В большинстве европейских стран государственные пенсии не всегда позволяют полностью покрыть расходы на жизнь. Об этом свидетельствует исследование компании Moorepay, сравнившее уровень средних пенсий с базовыми расходами граждан в 39 странах Европы.

Рейтинг стран по пенсии в Европе. Фото: Рixabay

Согласно анализу, в 20 государствах пенсионных выплат недостаточно для покрытия базовых расходов на проживание. При этом в расчетах не учитывалась аренда жилья, что могло бы еще больше усугубить ситуацию для пенсионеров.

Лучшая ситуация наблюдается в Люксембурге. Здесь средняя государственная пенсия составляет примерно 28 790 евро в год, в то время как базовые расходы на жизнь оцениваются в 12 791 евро. Таким образом, пенсионные выплаты более чем вдвое (225%) превышают необходимые расходы.

Подобная ситуация наблюдается и в других странах Западной и Северной Европы. В частности, в Италии пенсии покрывают около 210% стоимости жизни, в Финляндии – 208%. Также высокие показатели имеют Испания – 199% и Дания – 189%.

Рейтинг пенсий в Европе в расчете на базовые расходы

В Восточной Европе и на Балканах ситуация значительно сложнее. Худший показатель зафиксирован в Грузии, где государственная пенсия покрывает всего около 22% стоимости жизни. Также в конце рейтинга оказались Албания – 29% и Молдова – 42%.

Украина также очутилась среди аутсайдеров. По данным исследования, средняя пенсия в Украине покрывает всего около 29% необходимых расходов, что ставит страну на предпоследнее место среди всех исследованных государств в Европе.

По состоянию на начало 2026 года средняя пенсия в Украине составляет около 6 544 гривен.

