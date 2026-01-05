Один из самых молодых экс-генпрокуроров вышел на пенсию в 29: он получает более 150 тыс. гривен

Оказалось, что один из молодых областных прокуроров Украины Дмитрий Казак получает пенсию, которая превышает 150 тысяч гривен в месяц. Выйдя на пенсию еще до 30-летия, он не только ее сохранил, но и через суд добился возобновления максимальной выплаты, вероятно, находясь за границей.

Дмитрий Казак вышел на пенсию в 29 лет

Как сообщает OBOZ.UA, 15 декабря Харьковский окружной административный суд признал незаконным ограничение пенсии Казака со стороны Пенсионного фонда. В результате ее размер был повышен до 156 692 гривен в месяц. Речь идет о так называемой "прокурорской пенсии", которая начисляется по специальным правилам.

Дмитрий Казак сделал быструю карьеру в органах прокуратуры. В 31 год он возглавил Закарпатскую областную прокуратуру, а с 2022-го по начало 2024 года руководил прокуратурой Николаевской области. В то же время, еще в 2018 году, работая заместителем руководителя местной прокуратуры в Харькове, Казак оформил инвалидность, что дало право на льготные условия пенсионного обеспечения.

По закону прокуроры с инвалидностью могут выходить на пенсию, имея только 10 лет стажа, а не 25, как стандартно. Именно этим воспользовался Казак, а затем через суд добился перерасчета выплат в размере 80% зарплаты с учетом всех надбавок. Как пишет OBOZ.UA пенсия Казака оказалась выше его средней зарплаты, которая составляла около 125 тысяч гривен.

Дмитрий Казак

По данным журналистов, после увольнения экс-прокурор уехал в Швецию, где проживает его семья. Средняя пенсия в Швеции составляет 1973 евро, а выход происходит от 63 до 67 лет. В то время как Казак имеет 3152 евро украинской пенсии за несколько десятилетий до среднего выхода на пенсию в Украине.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12278 по "прокурорским пенсиям". Документ запрещает прокурорам получать выплаты за выслугу лет, пока они остаются в должностях, а также изменяет правила индексации. Пока действуют старые нормы, поскольку не состоялось второе чтение.

