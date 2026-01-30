В Украине выросла средняя зарплата: детали

В декабре 2025 года средняя заработная плата штатных работников увеличилась на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн. Как сообщает портал "Комментарии", такие данные в Фейсбуке обнародовала Государственная служба статистики.

Зарплата. Фото: из открытых источников

Согласно информации Госстата, на конец прошлого года среднесписочное количество штатных работников в Украине составляло 5 362,7 тыс. человек. Больше всего людей было задействовано в промышленном секторе (1 216,6 тыс.), в образовании (977,8 тыс.) и в торговле и ремонте автотранспортных средств (677,7 тыс.).

Средняя заработная плата штатных работников на конец декабря 2025 составила 30 926 грн, на 13,8% больше, чем в ноябре.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве (48 449 грн), Луганской (45 160 грн) и Киевской (31 200 грн) областях. Регионы с низким уровнем оплаты труда: Кировоградская (22 110 грн), Черновицкая (22 450 грн) и Черниговская (22 752 грн) области.

Наибольший уровень заработной платы в секторе информаций и телекоммуникации (74 981 грн), финансов и страховой деятельности (63 912 грн), производстве компьютеров (51 336 грн). Самый низкий уровень оплат работников сферы творчества, искусства и развлечений (17 766 грн), на текстильном производстве (18 573 грн) и у специалистов библиотечного и архивного дела (18 665 грн).

По данным Госстата, на 1 января 2026 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,6 млрд грн.

